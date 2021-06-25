58-річний чоловік спричинив тілесні ушкодження 79-річній матері, наніс ножове поранення в груди, від якого вона померла на місці

За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження. Зловмисник затриманий. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Подія сталася вчора, близько 12:30 години, у селі Конела Уманського району.

58-річного чоловіка, який завдав смертельних ударів ножем матері, затримали поліцейські сектору реагування патрульної поліції та начальник відділу поліції Юрій Левицький. Вони першими прибули на місце, щойно від лікарів швидкої надійшло повідомлення про подію.

Як з’ясували правоохоронці, між сином та матір’ю виник сімейний конфлікт у результаті якого, 58-річний чоловік спричинив тілесні ушкодження 79-річній жінці, наніс ножове поранення в груди, від якого вона померла на місці. Також він ножем поранив себе, та травма була непрониклива. Лікарі госпіталізували чоловіка до хірургічного відділення Жашківської центральної лікарні, де надали необхідну медичну допомогу.

Слідчо-оперативна група Уманського районного управління поліції вилучила речові докази. Наразі поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі, за процесуального керівництва прокуратури Уманщини, слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. Йому обиратимуть запобіжний захід. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Черкаської області