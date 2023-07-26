До 9 років ув’язнення засуджено жителя Буковини, який зґвалтував 10-річну дівчинку

За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернівецької окружної прокуратури жителя Чернівців визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що у березні 2016 року річний 50-річний чоловік перебуваючи за місцем свого проживання у селі Мамаївці, колишнього Кіцманського району, вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 10-річної доньки своїх сусідів. Дівчинка добре знала сім’ю обвинуваченого та неодноразово бувала у них дома.

Після скоєного громадянин покинув територію України та упродовж 6 років переховувався від органів слідства. Після повернення в Україну, у 2022 році, його затримали правоохоронці.

Відомості про ґвалтівника внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура