«Чорний список» Мінкульту поповнився ще шістьма російськими акторами
Зокрема, до списку потрапив Володимир Машков – народний артист РФ, голова Спілки театральних діячів Росії
Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, поповнився ще шістьма прізвищами. Про це йдеться в наказі Міністерства культури й інформаційної політики України від 25 липня.
- Володимир Машков – народний артист РФ, театральний режисер, кінорежисер, сценарист, кінопродюсер, директор і художній керівник Московського театру Олега Табакова та Московського театру «Современник», голова Спілки театральних діячів Російської Федерації, президент російської національної театральної премії та фестивалю «Золотая маска»;
- Наталія Антонова – російська акторка театру, кіно та дубляжу;
- Віталій Гогунський – російський актор кіно та телебачення, композитор, співак, продюсер, телеведучий;
- Сергій Векслер – заслужений артист РФ, театральний режисер, викладач;
- Антон Батирєв – російський актор театру, кіно та дубляжу;
- Альона Яковлєва – заслужена артистка РФ, народна артистка Росії, акторка театру і кіно.
Зазначені особи внесені до переліку таких, що створюють загрозу національній безпеці України, оскільки вони є учасниками антиукраїнських пропагандистських заходів Росії.
Також Шаман внесений до списку небажаних осіб у Латвії, яким заборонений в’їзд до країни. // ГлавкомTweet