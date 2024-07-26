«Чорний список» Мінкульту поповнився ще шістьма російськими акторами

Зокрема, до списку потрапив Володимир Машков – народний артист РФ, голова Спілки театральних діячів Росії

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, поповнився ще шістьма прізвищами. Про це йдеться в наказі Міністерства культури й інформаційної політики України від 25 липня.

Зокрема, до цього переліку потрапили:

Володимир Машков – народний артист РФ, театральний режисер, кінорежисер, сценарист, кінопродюсер, директор і художній керівник Московського театру Олега Табакова та Московського театру «Современник», голова Спілки театральних діячів Російської Федерації, президент російської національної театральної премії та фестивалю «Золотая маска»;

Наталія Антонова – російська акторка театру, кіно та дубляжу;

Віталій Гогунський – російський актор кіно та телебачення, композитор, співак, продюсер, телеведучий;

Сергій Векслер – заслужений артист РФ, театральний режисер, викладач;

Антон Батирєв – російський актор театру, кіно та дубляжу;

Альона Яковлєва – заслужена артистка РФ, народна артистка Росії, акторка театру і кіно.

Зазначені особи внесені до переліку таких, що створюють загрозу національній безпеці України, оскільки вони є учасниками антиукраїнських пропагандистських заходів Росії.

Зазначимо, що станом на сьогодні до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Мінкульт уже вніс 228 прізвищ. Зокрема, торік у грудні 2023 року до цього списку потрапив російський співак-пропагандист Ярослав Дронов на псевдо Шаман, виконавець пісні «Я – русский», яка стала одним із символів російської агресії проти України.

Також Шаман внесений до списку небажаних осіб у Латвії, яким заборонений в’їзд до країни. // Главком