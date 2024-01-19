За збут наркотиків на території СІЗО судитимуть «смотрящого» та учасників злочинної групи

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно організатора та 3 учасників злочинної організації, які постачали та збували наркотичні засоби та психотропні речовини на територію Київського слідчого ізолятора (ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України).

За даними слідства, організатор групи, перебуваючи під вартою в Київському СІЗО, отримав статус так званого «смотрящого за камерою». З метою встановлення та поширення злочинного впливу він спонукав ув’язнених дотримуватися на території слідчого ізолятора «злодійських правил» поведінки.

Крім того, з метою забезпечення, накопичення та утримання грошових коштів, так званого «общаку», він налагодив схему постачання та збуту наркотичних засобів особам, що перебувають в слідчому ізоляторі.

З цією метою він створив та очолив організовану групу, до складу якої входили ув’язнені особи та особи, які перебувають на волі.

Так, двоє учасників злочинної групи, які перебували на волі, постачали наркотичні засоби у СІЗО шляхом перекидання пакунку через паркан.

Під час чергової поставки наркотиків зловмисників затримали з пакунком, у якому знаходилось 20 таблеток метадону, 37 г марихуани та 20 г солі PvP.

За результатами проведення обшуків у камерах затриманих та за місцями мешкання наркоділків вилучено наркотичні засоби, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

На цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт відносно 4 осіб скеровано до суду.

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими СУ ГУНП у місті Києві спільно з співробітникам ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури