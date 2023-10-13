До 5 років 7 місяців засуджено злодія, який під виглядом прибиральника обікрав квартиру киянки
За підтримання публічного обвинувачення Святошинською окружною прокуратурою м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок 47–річному чоловіку за фактом таємного викрадення майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).
Прокурором у суді доведено, що обвинувачений, раніше неодноразово судимий, у тому числі за злочини проти власності, влаштувався прибиральником та здійснив таємне викрадення майна з квартири киянки.
Чоловік втерся в довіру до власниці квартири та скориставшись її відсутністю, викрав з приміщення фототехніку та грошові кошти.
За результатом судового розгляду обвинуваченому додано термін ув’язнення за попереднім вироком та призначено остаточне покарання у вигляді 5 років 7 місяців позбавлення волі.
Суд залишив обвинуваченого під вартою до вступу вироку у закону силу.
Досудове розслідування здійснювалося Святошинським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.Tweet