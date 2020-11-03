Двом депутатам Миронівської сільради, причетним до організації фейкового референдуму 2014 року, повідомлено про підозри

За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозри у посяганні на основи національної безпеки двом депутатам Миронівської селищної ради, що на Донеччині.

За даними слідства, у квітні 2014 року депутати брали участь в організації і проведенні так званого «референдуму про державну самостійність ДНР». Під час позачергової сесії селищної ради вони, всупереч законодавству України, проголосували за здійснення антиконституційного «волевиявлення».

Наразі слідчі СБУ кваліфікували дії депутатів за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Заходи із притягнення зловмисників до кримінальної відповідальності проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Нагадаємо, що раніше за матеріалами СБУ до 6 років ув’язнення засуджено одного з організаторів псевдореферендуму на Донеччині – голову Миронівської селищної ради. Ще 12 депутатам сільради повідомлено про підозру. Стосовно 10 фігурантів матеріали досудових розслідувань скеровані до суду.

СБУ