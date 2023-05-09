Двоє мешканців Краматорська забили до смерті лопатою за побутову техніку 63-річного знайомого

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Донецької обласної прокуратури.

Дніпровський апеляційний суд підтримав правову позицію органів прокуратури Донецької області та залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким двох чоловіків засуджено за завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, та скоєння розбійного нападу (ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187 КК України).

Прокурорами у суді доведено, що 18 березня 2022 року двоє мешканців м. Краматорська проникли до будинку знайомого, який проживав у с. Іванівка. Зловмисники вдарили господаря металевою лопатою по голові, а коли той впав на підлогу, нанесли ще декілька ударів руками по голові і тулубу. За два дні від отриманої закритої черепно-мозкової травми із забоєм головного мозку, множинних переломів ребер та ушкодження внутрішніх органів 63-річний потерпілий помер.

У січні 2023 року за публічного обвинувачення Краматорської окружної прокуратури Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська засудив чоловіків, один з яких вже мав судимість за аналогічний злочин, до 9 й 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Апеляційну скаргу, подану на вказаний вирок, залишено без задоволення.