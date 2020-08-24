Двух женщин, которые до смерти «наугощали» итальянца в Аркадии, приговорили к 8,5 годам тюрьмы

Приморский райсуд Одессы вынес приговор двум женщинам, которые летом 2016 года решили «обчистить» итальянца, отдыхавшего в Аркадии. Они подмешали его в напиток «Азалептол», отчего мужчина скончался.

Об этом «Пушкинская» узнала из судебного реестра.

Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 июня 2016 года. Женщины отдыхали в «Пивном пабе», где познакомились с гражданином Италии. Вскоре они оказались у него в номере в отеле «Виктория». Решив поживиться деньгами мужчины, женщины подмешали ему в напиток «Азалептол». Этот препарат часто применяют при шизофрении, он подавляет нервную деятельность и оказывает сильный седативный эффект. При этом в сочетании с алкоголем употребление «Азалептола» может привести к летальному исходу, что и произошло.

Пока иностранец лежал без сознания, женщины забрали три его телефона, серебряную цепь, золотое кольцо, часы и деньги. Общая стоимость ущерба составила 18,6 тысячи гривен.

Как показала экспертиза, мужчина умер 30 июня 2016 года в период с 6 до 8 часов утра.

Найти преступниц удалось в том числе благодаря бдительности правоохранителей. Последние заметили иностранца в компании двух женщин, когда те шли в отель. Правда, в заведении им не сказали, в каком номере поселилась компания, и женщин «взяли» уже при выходе. После того, как в их сумочке нашли вещи иностранца, на место приехали полицейские. В номере нашли мужчину без сознания. Спасти его не удалось.

Женщин обвинили в убийстве по неосторожности и разбое. Недавно суд вынес им приговор, назначив каждой по 8,5 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.