Ексдиректор перинатального центру в Чернівцях отримав 6 років в’язниці за хабар

Вищий антикорупційний суд засудив до 6 років ув’язнення ексдиректора Чернівецького перинатального центру Дмитра Манчуленка у справі про підкуп посадовців Чернівецької облради.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram:

“6 років позбавлення волі за підкуп посадовців Чернівецької облради – оголошено вирок колишньому директору місцевого медзакладу”.

Таке рішення колегія суддів ВАКС прийняла 8 квітня.

САП нагадує, що колишнього директора Чернівецького перинатального центру викрили на спробі підкупу посадовців Чернівецької обласної ради у квітні 2021 року. Посадовець хотів, щоб його призначили на посаду безстроково, і за це пропонував 12 тисяч доларів.

“Суд погодився з позицією прокурора САП та визнав ексдиректора винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. За вироком суду особі призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжний захід, який було застосовано до особи”, − повідомляє САП.

Також суд конфіскував у дохід держави 12 тисяч доларів хабаря.

САП нагадує, що вирок ВАКС набирає законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС. // УП