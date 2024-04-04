Ексрадник Офісу Президента Шило вийшов із СІЗО за копіїчну для «них» 30-мільйонну заставу

Один із його адвокатів сам є обвинуваченим у справі НАБУ і САП.

Колишнього радника Офісу президента і ексглаву одного з департаментів СБУ Артема Шила випустили з-під варти – за нього внесли 30 млн грн застави.

Про це повідомив Центр протидії корупції з посиланням на пресслужбу Вищого антикорсуду.

Шило має дотримуватися низки покладених обов’язків, як-от здати закордонні паспорти і носити електронний браслет. Він не має права спілкуватися з приводу обставин справи із керівником ОПУ Андрієм Єрмаком, його заступником Олегом Татаровим, главою Мінстратегпрому Олександром Камишіним, віцепрем’єром Олександром Кубраковим та низкою інших осіб.

У разі порушення обов’язків заставу можуть стягнути у дохід бюджету.

Крім того, за даними ЦПК, один із адвокатів Шила сам є обвинуваченим у справі НАБУ та САП. Йдеться про Сергія Тарасюка.

Він фігурує у справі про можливе одержання 36 тисяч доларів київськими податківцями за сприяння у поверненні вилученого під час обшуку майна.

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Подробиці справи трансформаторів для Укрзалізниці, де фігурує Шило

Слідство встановило, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами УЗ. У червні-грудні 2022 року керівник групи через підконтрольних службових осіб перевізника забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.

Постачання трансформаторів провели за завищеною вартістю. Крім того, як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами співучасники використали лист Служби безпеки України «Щодо загроз державній безпеці», натомість звʼязки як компанії, яка «виграла» тендер, так і її контролера з Росії навмисно проігнорували.

Трансформатори закуповували через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку в узбецького виробника, яким частково володіють юридичні особи з Росії, та перепродавали УЗ за вдвічі завищеною ціною. Як наслідок, Укрзалізниця зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими заволоділи учасники злочину. // LB.ua