Хакерська атака на урядові сайти: в СБУ кажуть, що витоку персональних даних не було

Роботу більшості атакованих державних ресурсів вже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом.

Під час хакерської атаки на урядові сайти, що відбулася в ніч з 13 на 14 січня, витоку персональних даних, за наявною інформацією, не було.

Контент сайтів також не було змінено, хоча на головній сторінці розмістили повідомлення провокаційного характеру. Про це повідомили в коментарі пресслужби СБУ.

«З метою недопущення поширення атаки на інші ресурси, а також щоб локалізувати технічну проблему, тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів. Служба безпеки України та Держспецзв’язку спільно з відповідними органами державної влади займається розслідуванням інциденту та збирає цифрові докази», – зазначили в повідомленні.

Роботу більшості атакованих державних ресурсів вже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом.

Нагадаємо, на сайтах розмістили картинку українською, російською і польською мовами з текстом: «Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в глобальну мережу. Всі дані на компʼютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі».

Речник Кіберальянсу Шон Таунсенд звернув увагу, що російське агентство «РИА Новости» дуже оперативно написали про злам українських сайтів – серед ночі, через дві години після атаки.

«В EXIF картинки (з погрозами трьома мовами. – Ред.) координати вказують на парковку біля школи економіки у Варшаві, але я вважаю, що все це зроблено навмисне, щоб посварити Україну і Польщу», – зазначив він. // LB.ua