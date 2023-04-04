Ідентифіковано трьох російських покидьків, які під час окупації Харківщини зґвалтували молоду дівчину

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру трьом російським військовослужбовцям за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Під час окупації одного з населених пунктів Харківщини навесні минулого року російські військові зґвалтували молоду дівчину.

Правоохоронці ідентифікували трьох воєнних злочинців. Це 43-річний полковник, командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ та двоє його підлеглих: 20-річний рядовий, який був водієм, та 24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.

За даними слідства, торік окупанти прийшли до будинку, де з родиною проживала дівчина. Спочатку вони погрожували людям зброєю, а потім почали стрілянину з автоматів в бік господарських приміщень. Після цього вони наказали віддати їм всі засоби зв’язку для перевірки. Переконавшись, що це цивільне населення, російські військові залишили домоволодіння.

Однак вже ввечері цього ж дня вони повернулися, наказали родичам дівчини залишатися вдома, а потерпілу силоміць посадили до БТР та повезли її до одного з будинків, де їх очікував командир.

Вони закрили дівчині очі капюшоном, щоб вона не розуміла куди її везуть та не запам‘ятала маршрут. По дорозі російські військові оголювали дівчину.

Коли вони прибули до будинку, де знаходився 43-річний командир, окупанти по черзі ґвалтували дівчину. При цьому російський командир сказав своїм підлеглим, що він буде робити це першим.

Після деокупації дівчина звернулась до правоохоронних органів з метою притягнення до відповідальності ґвалтівників.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура