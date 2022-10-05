Колишнього директора ПТУ судитимуть за розтрату майна на пів мільйона гривень

За процесуального керівництва Кропивницької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням директора одного з професійно-технічних училищ області у розтраті коштів державного бюджету.

За даними досудового розслідування, підозрюваний, маючи умисел, направлений на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем на користь третіх осіб, підписав договори відповідального зберігання майна із фізичними особами – підприємцями, та у подальшому, порушивши вимоги закону, допустив розтрату бюджетних коштів у сумі 500 тис грн.

Розмір збитків підтверджено висновком експертизи.

Досудове розслідування завершено, обвинуваченому інкримінується ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата майна). Подальшу долю його вирішуватиме суд.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура