поліція проводить перевірку за фактом вибуху на азс у новобаварському районі харкова

В результаті події ніхто з громадян не постраждав.

22 квітня близько 22:20 до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про пожежу на одній з АЗС, розташованій в Новобаварському районі міста Харкова.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають. Поліція встановлює особу, причетну до скоєння злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області