Коростишівця викрили у шахрайстві з підміною товару

19 січня до Житомирського райуправління поліції звернувся представник поштової компанії. В одному з відділень обласного центру виявили підмінений товар у відмовній посилці. Оперативники карного розшуку з’ясовували обставини події.

Попередньо, наприкінці 2022 року отримувач посилки після огляду товару повернув відправлення працівникам транспортної компанії. Він повідомив, що замовлений «розумний» годинник йому не підійшов. Відтак товар повернули відправнику. Однак вже за кілька тижнів з’ясувалось, що гаджет у посилці не той, який був відправлений замовнику. Годинник вартістю майже 17,5 тисячі гривень був замінений на дешеву копію.

Поліцейські опитали всіх можливих очевидців події, переглянули записи з камер відеонагляду, провели інші розшукові заходи. У результаті встановили, що до правопорушення може бути причетним 41-річний житель м. Коростишева. Чоловіка розшукали, він визнав свою провину. Гаджет у нього вилучили.

Триває досудове розслідування за ст. 190 (Шахрайство) КК України. Чоловікові загрожує значний штраф або громадські чи виправні роботи, або до 3 років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області