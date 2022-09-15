Добровільно зайняла посаду у «правоохоронному органі» окупантів – судитимуть колишню співробітницю суду

В рамках спеціального досудового розслідування прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жительки Луганської області, обвинуваченої у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Розслідуванням встановлено, що громадянка України, колишній секретар судового засідання місцевого суду в березні-квітні 2022 року пішла на співпрацю з ворогом, добровільно обійнявши посаду «дознавателя Меловского районного отдела внутренних дел МВД ЛНР» у незаконному правоохоронному органі при Старобільській окупаційній адміністрації.

Жінка з особистих мотивів та за власним бажанням виконувала обв’язки, покладені на неї псевдоправоохоронним органом окупаційної адміністрації держави-агресора.

Розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури