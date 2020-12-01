Приватного нотаріуса та екс-реєстратора судитимуть за незаконну реєстрацію права власності на приміщення вартістю майже ₴900 тис.

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 2 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно приватного нотаріуса за фактом зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 3 ст. 365-2 КК України) та колишнього реєстратора за фактом пособництва у зловживанні своїми повноваженнями приватним нотаріусом з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Едуард Новіков, у ході досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу за пособництва колишнього реєстратора, зловживаючи своїми повноваженнями, без наявності відповідних правовстановлюючих документів, зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на нежитлові приміщення, розташовані по пр. Московському.

Вказані приміщення перебувають у власності Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та приватизації Харківської міської ради та передані в оперативне управління Управлінню освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради. Вартість зазначених приміщень складає майже 900 тис. грн.

Досудове розслідування здійснював слідчий відділ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури