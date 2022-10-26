Мешканець Ізюмщини передавав окупантам адреси українських військових та заможних односельчан

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 30-річному раніше судимому чоловіку за фактом пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, під час окупації с. Гороховатка на Ізюмщині місцевий мешканець обрав для себе шлях співпраці з ворогами. Так, чоловік надавав російським військовослужбовцям відомості про особливості села для забезпечення орієнтування та злагодженості дій російської армії на місцевості. Щоб окупанти почували себе безтурботно, підозрюваний систематично привозив їм продукти харчування.

Чоловік також передавав інформацію про будинки заможних місцевих мешканців для їх подальшого пограбування військовослужбовцями РФ. Крім того, підозрюваний, на вимогу представників країни-агресора, зібрав та надав їм адреси місць проживання військовослужбовців ЗСУ, членів територіальної оборони, проукраїнськи налаштованих мешканців села і старости Гороховатського старостату Борівської селищної ради, щоб окупанти забрали у нього ключі від приміщення старостату задля заволодіння комп’ютерною технікою.

Правоохоронці викрили пособника окупантів у с. Гороховатка. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура