Мешканцю Тячівщини світить довічне ув’язнення за зґвалтування малолітньої дівчинки

Тячівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного мешканця одного з сіл району за кількома фактами зґвалтування малолітньої дівчини (ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 3 ст. 15 ч. 6 ст. 152 КК України).

Протягом 2022 року, розслідуючи злочин, правоохоронці встановили п’ять випадків зґвалтування чоловіком своєї сусідки – закарпатки, що не досягла 14 років. На відмови дитини чоловік подекуди відповідав погрозами та залякував її пневматичним пістолетом. Востаннє обвинувачений намагався зґвалтувати дівчинку у квітні, та їй вдалося втекти від нападника.

Днями в Тячівському районному суді відбулося підготовче судове засідання, на якому колегія суддів задовольнила клопотання прокурора та продовжила чоловіку строк тримання під вартою. Розгляд провадження відбувається у закритому судовому засіданні.

Найбільш суворе покарання, яке може загрожувати закарпатцеві за скоєне, – довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури