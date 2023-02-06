У Харкові окупаційному псевдополіцейському загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду щодо 33-річного чоловіка за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Ізюм місцевий мешканець добровільно вступив до лав незаконного псевдоправоохоронного органу. Колаборант обійняв посаду «оперуповноваженого».

Проте після деокупації псевдополіціянта було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Його судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура