Мінсоцполітики попереджає про небезпеку стати жертвою торгівлі людьми

Міністерство соціальної політики України спільно з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики ініціювало розроблення та розповсюдження пам’яток для дівчат і жінок, які перетинають державний кордон у зв’язку з воєнними діями на території України, з метою запобігання торгівлі людьми.

Листівки розроблено за підтримки проекту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), що фінансується Урядом Канади та впроваджується Alinea International. Міністерство звернулося до Закарпатської, Львівської, Чернівецької облдержадміністрацій, а також до Адміністрації Державної прикордонної служби, з проханням розповсюдити Пам’ятки у пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю.

Також Міністерство звернулося до Державної служби України з надзвичайних ситуацій з проханням включити до SMS-розсилки інформацію про правила безпеки з метою запобігання торгівлі людьми в умовах війни.

Патрульна поліція України