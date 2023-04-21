Митники затримали львів’янина, який віз 23 тонни нового одягу як гуманітарний вантаж

Фонд, для якого чоловік нібито віз гуманітарний вантаж, не займається благодійністю

У пункті пропуску «Краківець – Корчова» зупинили вантажівку Volvo, за кермом якої був 35-річний мешканець Львова. У декларації митного контролю чоловік зазначив, що перевозив з Польщі 23 тонни одягу для благодійності. У прес-службі Львівської митниці у четвер, 20 квітня, розповіли, що наразі встановлюють вартість вантажу.

«Встановили, що згаданий фонд від часу реєстрації не займався благодійною діяльністю, допомоги від іноземців не очікував та не надавав жодних підтверджувальних документів», – повідомили у прес-службі митниці.