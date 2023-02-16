На Буковині держслужбовицю та її чоловіка підозрюють в отриманні ₴300 тисяч хабаря

Перебуваючи на посаді директорки відділу Державної виконавчої служби, посадовиця вимагала від іноземця неправомірну вигоду. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Задокументували протиправні дії 35-річної буковинки та її 32-річного цивільного чоловіка співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області спільно з колегами з Служби безпеки України.

Учора, 15 лютого, під час отримання другої частини хабара у сумі 200 тисяч гривень правоохоронці затримали фігурантів.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що держслужбовиця, використовуючи своє службове становище, повідомила громадянину Туреччини про необхідність сплати боргу у виконавчому провадженні в сумі 900 тисяч гривень. Щоб закрити провадження, жінка запропонувала іноземцю надати їй 300 тисяч гривень. До протиправної діяльності буковинка залучила свого цивільного чоловіка, який отримав першу та другу частину неправомірної вигоди.

Поліцейські затримали правопорушників у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили їх до ізолятора тимчасового тримання.

Під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури слідчі поліції повідомили фігурантам про підозри.

Жінці інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), чоловікові – частину 5 ст. 27 (Види співучасників), частину 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі поліції готують клопотання до суду щодо обрання затриманим запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області