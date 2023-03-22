На Дніпропетровщині чоловіка засуджено за самовільне зайняття земельної ділянки вартістю ₴129 млн.

За публічного обвинувачення Західної окружної прокуратури м. Дніпра суд визнав винним громадянина за фактом самовільного зайняття земельної ділянки (ч. 2 ст. 197-1 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 2 років обмеження волі.

Прокурори в суді довели, що навесні 2021 року мешканець м. Дніпро самовільно зайняв земельну ділянку площею 1,73 га для розміщення виробництва з рекуперації корисних копалин з твердих промислових відходів. Вказана земля розташована в охоронній зоні та перебуває у користуванні одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради.



Також з метою захисту інтересів держави прокуратура звернулася до суду з позовом про зобов’язання повернути дану земельну ділянку. Суд задовольнив позовні вимоги прокурора в позовному обсязі, вживаються заходи щодо повернення землі у власність держави.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури