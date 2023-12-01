У Дніпрі викрито чергову схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон

За процесуального керівництва прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури групі осіб повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, мешканець м. Дніпра разом з двома співучасниками налагодили схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку.

Підозрювані підшукували військовозобов’язаних чоловіків, які бажають уникнути призову на військову службу. За 7500 доларів США вони забезпечували виготовлення довідок ВЛК з фіктивними діагнозами.

Ці документи надавали підстави для визнання військовозобов’язаних непридатними до військової служби із виключенням з військового обліку та можливості безперешкодного виїзду за кордон.

Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час проведення обшуків за місцями проживання затриманих та в приміщенні одного із районних ТЦК та СП міста вилучено грошові кошти у сумі 27 тис доларів США та 5 тис євро, мобільні телефони, банківські картки, медичну документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, флешносії та дороговартісні автомобілі.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають, перевіряється причетність до протиправної діяльності співробітників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Заходи з викриття проводили прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури та Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону спільно із слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління СБУ області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури