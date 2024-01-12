На Дніпропетровщині затримали чоловіка, якого розшукували за вбивство у сусідній області

58-річний підозрюваний розшукувався Богодухівським районним відділом ГУНП в Харківській області за скоєння умисного вбивства.

З грудня 2023 року він переховувався від органів досудового розслідування.

11 січня оперативники кримінальної поліції спільно з працівниками оперативних служб встановили місце перебування підозрюваного та затримали його у Новомосковському районі.

Фігуранта передали поліцейським Харківської області.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області