На хабарі за безперешкодне перевезення великогабаритного вантажу у супроводі правоохоронців викрито начальника відділу патрульної поліції Одещини

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито начальника одного з відділів Управління патрульної поліції в Одеській області на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронець налагодив систематичне отримання хабарів за перевезення великогабаритного вантажу та його супроводження автомобілем поліції.

За такою схемою один відповідний дозвіл на транспортування вантажів оцінював у 300 дол США.

Правоохоронці задокументували одержання ним від підприємця 600 доларів США хабара.

Наразі поліцейському повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 1 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі УСБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури