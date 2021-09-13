На Хмельниччині затримали зловмисника, який, погрожуючи фізичною розправою, заволодів автомобілем потерпілого

Слідчі вже оголосили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. На період розслідування його взяли під варту без можливості внесення застави.

Оперативники управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області спільно з колегами із управління боротьби з наркозлочинністю та слідчого управління за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили і затримали хмельничанина, який, погрожуючи розправою, заволодів автомобілем знайомого.

Підозрюваний вимагав у 29-річного потерпілого грошові кошти в сумі близько 40 тисяч гривень. Вимагання супроводжували застосуванням фізичного насильства та погрозами зброєю. Коли вказану суму зловмисник не отримав, він відкрито викрав у потерпілого автомобіль «Фольксваген Пассат» вартістю майже пів мільйона гривень.

Затримали зловмисника в Кам’янці-Подільському під час спроби продати транспортний засіб. Наразі слідчі дії тривають. Перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області вже оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. На період досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області