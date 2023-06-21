На Хмельниччині судитимуть шістьох поліцейських, які побили затриманого

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно шістьох правоохоронців за фактами катування, вчиненого групою осіб без попередньої змови між собою (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України), окрім того, двоє з них також відповідатимуть за перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, у 2022 році правоохоронці виїхали на місце ДТП у місті Шепетівка. Винуватця, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, доставили до лікарні для надання невідкладної допомоги та освідування. Там він почав поводити себе зухвало, тому на нього одягнули кайданки.

За неналежну, на думку правоохоронців, поведінку, чоловіка затримали та вирішили «провчити» кулаками. У медзакладі двоє обвинувачених заламали йому руки за спину, повалили на підлогу та придушили коліном.

Мордування продовжили в районному управлінні поліції. До побиття по черзі приєднувались і колеги поліцейських.

Протиправні дії тривали до телефонного дзвінка дружини потерпілого. На нього відповів один з правоохоронців та повідомив, що її чоловік знаходиться у поліції.

Унаслідок побоїв у потерпілого понівечено обличчя, численні синці та садна, травми суглобів.

Усім обвинуваченим обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту та відсторонено від займаних посад.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Хмельницькому, за оперативного супроводу Хмельницького управління ВБ ДВБ НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури