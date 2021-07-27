На Киевщине силовики обыскивают мусорный полигон: его работа заблокирована

В Киевской области силовики проводят обыски на мусорном полигоне. Его работа временно заблокирована.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-центр Киевспецтранс.

«Около 30 сотрудников Службы безопасности Украины создали условия, которые не позволяют полигону функционировать в штатном режиме. Он обеспечивает санитарную очистку Киева, Обухова, Украинки, населенных пунктов Обуховского района Киевской области«, — говорится в сообщении.

Так, существует риск в вопросе эпидемической ситуации в столице и Киевском регионе, учитывая аномальную летнюю жару.

«Следователи видят в действиях чиновников Киевспецтранса относительно захоронения отходов на полигонах № 5 и № 6 признаки уголовного преступления по ст. 441 УК Украины (экоцид). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет», — отмечается в сообщении.

В компании отмечают, что действуют в рамках украинского законодательства и готовы предоставить необходимую информацию, которая это подтвердит и не будет создавать бытовые проблемы для города.