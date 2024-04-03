На Київщині затримали чоловіка, який вбив та обезголовив 75-річного орендодавця

За процесуального керівництва прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, в одному із сіл Бучанського району підозрюваний орендував на території домоволодіння 75-річного місцевого мешканця житлове приміщення. Одного дня він зайшов до орендодавця, де на ґрунті виниклої суперечки наніс господарю будинку 16 ножових ударів в область голови та шиї. Від отриманих травм останній помер на місці.

Пізніше підозрюваний кухонним ножем відрізав потерпілому голову та язик.

Чоловіка затримали на місці злочину. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура