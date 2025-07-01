На Львівщині судитимуть зловмисника, обвинуваченого у вбивстві односельчанина

Встановлено, що між чоловіками виник конфлікт під час розпивання спиртних напоїв, у ході якого 56-річний господар вдарив 62-річного гостя молотком у голову та ножем у шию, що призвело до його смерті. За скоєне обвинуваченому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Зловмисника викрили слідчі та співробітники інших служб відділення поліції №1 Яворівського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Львівської області