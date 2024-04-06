На Миколаївщині перекрили міжрегіональний канал збуту зброї та боєприпасів

У домашніх майстернях мешканці Вознесенського району власноруч виготовляли вогнепальну зброю та набої до неї. Потім підшукували потенційних покупців через інтернет та доставляли товар за допомогою сервісу поштових відправлень. Вартість однієї одиниці зброї могла становити від 15 тисяч гривень. Зловмисників миколаївські слідчі затримали та повідомили їм про підозру. Фігурантам загрожує до семи років ув’язнення.

Слідчі слідчого управління обласного главку поліції спільно із оперативниками управління карного розшуку Миколаївщини, за оперативного супроводу столичних співробітників служби безпеки України та оперативників Оболонського управління поліції у м. Києві, за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури задокументували злочинну діяльність зловмисників та затримали двох чоловіків одразу після чергового збуту зброї.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 33-річний та 56-річний мешканці Вознесенського району у облаштованих майстернях за місцем свого мешкання незаконно виготовляли та зберігали незареєстровану вогнепальну зброю і боєприпаси. Оголошення про продаж товару фігуранти розміщували на сайті, який спеціалізується на продажі зброї й боєприпасів через аукціон, таким чином підшукуючи клієнтів, а потім переправляли поштою замовникам по всій території України.

Під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили понад 1000 набоїв різного калібру, автомат системи Калашникова, гранату Ф-1, прес для завалювання гільз, а також капсулі, гільзи, кулі та порох для виготовлення патронів, станки для спорядження нарізних набоїв, електронні ваги для зважування пороху і мобільні телефони.

Зловмисників слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вилучене поліцейські направили на експертне дослідження.

Фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Їм загрожує до семи років ув’язнення.

Найближчим часом суд обиратиме їм запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області