До 12 років за ґратами загрожує депутату сільради на Харківщині, який організував вивезення українського зерна до РФ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо депутата Курилівської сільської ради Куп’янського району за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України) та за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, депутат, будучи фактичним власником сільсьгосподарських підприємств, під час окупації с. Кругляківка Куп‘янського району допомогав ворожим військам. Так, чоловік запропонував окупантам свою допомогу в незаконному вивезенні українського зерна.

Одна частина врожаю передавалась російським військовим, інша — до рф з отриманням частини прибутку військовими ворожої армії.

Все зерно співробітники привозили на склади одного з підприємств депутата, а після цього воно вивозилось на автівках з російськими номерами у супроводі армії держави-агресора.

Згодом депутат навіть здійснив перереєстрацію свого підприємства за законодавством рф для сплати податків до російського бюджету.

Також обвинувачений добровільно передавав російським військовим пальне, м‘ясо худоби та автомобілі підприємств. Крім того, колаборант надав російським військовим доступ до приміщень сільськогосподарських підприємств для базування та ремонту ворожої військової техніки.

Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура