На Одещині конфлікт через гучні розмови по телефону обернувся різаниною

Ізмаїльські поліцейські відправили на лаву підсудних чоловіка за тяжке тілесне ушкодження знайомому

Скоєне може обернутися для правопорушника покаранням у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Подія сталася у жовтні минулого року в одному із сіл Ізмаїльського району, де чоловіки разом тимчасово проживали. В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що між товаришами виник словесний конфлікт. Потерпілий зробив зауваження стосовно гучних телефонних розмов співмешканцю. Це обурило останнього і він вдарив його у живіт ножем.

Медики доправили постраждалого до лікарні, де йому діагностували проникаюче поранення черевної порожнини та печінки. Такі тілесні ушкодження відносяться до категорії тяжких, що було підтверджено висновком експерта.

Під час огляду місця події слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину, яке скерували на експертизу, а правопорушника затримали в процесуальному порядку. Згодом за клопотанням поліцейських суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Обвинувальний акт скеровано до суду. Свою провину обвинувачений визнав повністю», – прокоментував начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини