В Іршаві під час оформлення адмінматеріалів за скоєне ДТП водій-втікач накинувся на поліцейського

В Іршаві сталася дорожньо-транспортна пригода без потерпілих – водій-порушник допустив зіткнення з іншою автівкою та втік з місця події.

Співробітники Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції розшукали втікача, щоб притягнути його до відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та залишення місця ДТП. Однак під час оформлення адміністративних матеріалів 47-річний чоловік почав агресивно себе поводити та наніс працівнику поліції тілесні ушкодження.

Поліцейські застосували до зловмисника заходи фізичного впливу та спецзасоби. Відповідно до статті 208 КПК України його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували дії затриманого за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, тобто Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Санкція цієї статті передбачає обмеження або позбавлення волі строком до 5 років. Слідство у справі триває.

Примітка: на затриманого також складено відповідні матеріали за вчинені ним адміністративні правопорушення.

Поліція Закарпатської області