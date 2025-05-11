На Прикарпатті судитимуть шахрайку, яка ошукала клієнтів майже на ₴50 мільйонів

Слідчі слідчого управління обласної поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо аферистки, яка упродовж січня 2017 по березень 2018 року зловживаючи довірою своїх клієнтів, під приводом розвитку неіснуючого бізнесу ошукала 16 клієнтів на майже 50 мільйонів гривень. За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 60-річна мешканка Івано-Франківська, упродовж тривалого часу вела діяльність у сфері обміну валюти. З-поміж своїх клієнтів зловмисниця підшукувала жертв для вчинення шахрайських дій в особливо великих розмірах.

Поліцейські провели обшуки за місцем проживання шахрайки, де вилучили ряд речових доказів, які підтверджують шахрайські дії.

Слідчі оголосили їй про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2, 3, 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Судом обрано підозрюваній запобіжний захід у вигляді застави.

За скоєне аферисті загрожує максимальне покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини