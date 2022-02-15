На Сумщині розшукують шахраїв, які видурили у чоловіка близько ₴116 000

У Ромнах 57-річний місцевий житель повірив телефонним аферистам, які представилися працівниками банку, та довірливо виконав всі їхні вказівки. Як наслідок, власноручно перерахував всі свої заощадження шахраям.

До Роменського районного відділу поліції з заявою про злочин звернувся 57-річний житель міста Ромни. Заявник пояснив, що йому зателефонували невідомі та представилися працівниками банку. Вони повідомили про те, що з його картки хтось намагається зняти кошти, та відразу запропонували свою допомогу. Потерпілий довірливо погодився на допомогу незнайомців та виконав всі їхні вказівки.

Як наслідок, потерпілий власноручно перерахував близько 116 000 гривень шахраям. Та про те, що став жертвою злочинних дій зрозумів запізно.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 “Шахрайство” Кримінального кодексу України та розпочали всі необхідні заходи по встановленню місця знаходження шахраїв.

“Шановні громадяни, у випадку, якщо до вас зателефонували нібито з банку та почали під різними приводами випитувати у вас конфіденційну інформацію, чи секретні коди, — не вірте, тому, що працівники банків цього робити не повинні. Пам’ятайте, так діють лише шахраї. Краще заспокойтеся, перервіть розмову, та зверніться до найближчого до вас відділення банку, аби все перевірити. Або ж відразу зверніться до поліції на лінію 102. Так, ви вбережете себе та свої заощадження від шахраїв”, — коментує Сергій Башкіров, заступник начальника з превентивної діяльності Роменського районного відділу поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області