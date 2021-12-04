На Сумщині викрили чоловіка, який обікрав ювелірну майстерню та свого знайомого

Відволікаючи майстра-ювеліра, зловмисник непомітно забрав 20 грамів виробів з золота на суму в кілька десятків тисяч гривень. Не розрахував зловмисник лише одного, що в приміщені встановлена камера відеонагляду, яка зафіксувала його обличчя та момент крадіжки.

Про подію, що сталась у ювелірній майстерні, у поліцію повідомив директор закладу. Він розповів, що невідомий відвідувач відволік майстра та викрав з приміщення, де ремонтують ювелірні вироби, пакет з золотими прикрасами, у якому знаходились: обручка, сережка, хрестик та ланцюжок.

«Прибувши на виклик поліцейські переглянули записи з камер відеонагляду, які встановлені в майстерні, та впізнали у зловмиснику раніше судимого 39-річного місцевого жителя, — розповідає Сергій Рябушенко, заступник начальника з превентивної діяльності Шосткинського районного управління поліції. – Крадія знайшли і він зізнався у скоєному».

За словами чоловіка, викрадене золото він встиг продати, а виручені кошти витратити.

Як з’ясували правоохоронці, це не єдина його крадіжка. Зловмисник встиг обібрати ще й свого знайомого, викравши у 53-річного чоловіка мобільний телефон, який здав до ломбарду.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». За скоєне чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області