На Сумщині чоловік ножем спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму знайомому

Зловмисник хотів улагодити конфлікт зі своїм знайомим за допомогою ножа. Як наслідок, постраждалий знаходиться в лікарні, а кривднику повідомлено про підозру.

До Шосткинського районного управління поліції надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень 62-річним мешканцем села Воздвиженське, що на Ямпільщині. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.

У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що того дня потерпілий прийшов в гості до раніше знайомого йому 56-річного місцевого жителя та в ході розмови між чоловіками виникла суперечка. Господар дому, не втримавши агресії, взяв ножа та наніс ним удар знайомому в область шиї.

Потерпілого було госпіталізовано до Шосткинської центральної районної лікарні. Зловмисника поліцейські негайно затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області