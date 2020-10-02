На Волині оголошено підозри членам організованої групи, яка виготовляла та реалізовувала алкогольний фальсифікат

Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури, повідомлено про підозру членам організованої групи, які здійснювали виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв та їх подальшу реалізацію через мережу роздрібної торгівлі.

За даними слідства, підозрювані – організатор та троє співвиконавців, влаштували незаконне виробництво алкогольних напоїв в гаражному приміщенні одного з районів міста Луцька.

За допомогою системи змішування, фільтрації та розливу «кустарним» способом зловмисники здійснювали фасування фальсифікату у пляшки. В подальшому продукція проходила етапи «коркування», «брендування» та оклеювання підробленими марками акцизного податку. Фальсифіковані лікеро-горілчані вироби під виглядом продукції відомих торговим марок ділки реалізовували на території Волинської області.

Під час проведених у червні 2020 року оглядів за місцями здійснення незаконної діяльності вказаних осіб, було виявлено та вилучено понад 600 літрів рідини з характерним запахом спирту та понад 1 000 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Окрім того, було вилучено марки акцизного податку з явними ознаками підробки та обладнання, що забезпечувало виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв.

За результатами проведених слідчих дій, чотирьом особам оголошено підозри про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, держаних цінних паперів, білетів, державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).

Найближчим часом матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом планується скерувати до суду.

Державна фіскальна служба України