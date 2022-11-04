На Волині на блокпосту затримали чоловіка з вибуховими пристроями та боєприпасами

Гранату, димові шашки, патрони та деталі автомату волинянин перевозив у власній автівці.

Учора зранку в одному із сіл Камінь-Каширського району поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen. За кермом транспортного засобу перебував 38-річний мешканець села Видерта.

Під час огляду поліцейські помітили, що в автівці можуть бути заборонені предмети. Авто вилучили та, за ухвалою суду, провели у ньому санкціонований обшук. Вилучено гранату РГН, дві димові шашки, майже пів тисячі патронів та деталі до автомата. Усе це скеровано у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС для проведення експертиз.

Встановлено, що чоловік їздив у Харківську область, доставляв туди гуманітарну допомогу. Для чого із зони бойових дій він привіз на Волинь небезпечні предмети – з’ясує слідство.

Керманича транспортного засобу затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За це чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Поліція Волині, вкотре попереджає: незаконне зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв тягне за собою кримінальну відповідальність.

Особа, яка добровільно видасть органам влади зброю чи боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності.

Сектор комунікації поліції Волинської області