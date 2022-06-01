На Закарпатті судитимуть членів ОЗГ, які займалися збутом наркотиків у регіоні

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, за процесуального керівництва прокуратури, завершили досудове розслідування у справі щодо функціонування в регіоні злочинного наркоугруповання, до складу якого входило п’ятеро закарпатців.

Правоохоронці припинили їхню злочинну діяльність на початку лютого цього року, у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань. Відомо, що організатором був 29-річний мукачівець. До злочинної групи він залучив 20-річну жінку та трьох чоловіків.

Кожен учасник схеми відповідав за свій напрямок протиправної діяльності. Так, троє з фігурантів підшукували клієнтів, а їх 20-річна спільниця займалася фасуванням «товару» та відповідала за фінансову складову.

Всі здобуті незаконним шляхом кошти зловмисники ділили між собою. Для конспірації, під час спілкування вони використовували паролі, відомі тільки їм, та жаргонні фрази, які вводили в оману оточуючих, котрі могли стати свідками їх розмов.

Працівники поліції вже зібрали достатньо доказів їх причетності до наркозлочину та сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження передали для судового розгляду.

П’ятьом зловмисникам інкримінують статтю 307 Кримінального кодексу України, тобто Зберігання наркотиків та їх подальший збут, вчинені за попередньою змовою організованою групою осіб.

За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області