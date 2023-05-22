На Закарпатті знешкодили групу крадіїв-гастролерів, які викрадені гроші та речі ховали у автошинах

Співробітники кримінальної поліції Мукачівського районного управління спільно з Управлінням карного розшуку ГУНП в Закарпатській області провели ряд успішних оперативних заходів, за результатами яких вдалося знешкодити групу професійних квартирних крадіїв-гастролерів.

Одними з тих, хто потерпів від рук даних фігурантів, є сім’я з Мукачева. З повідомленням про крадіжку потерпілі звернулися до поліції 16 травня: схвильована жінка подзвонила на лінію «102» і попросила негайно приїхати наряд поліції, оскільки її дочка повернулася додому і побачила, що в квартирі все перекидано.

На місце прибула слідчо-оперативна група. Провівши першочергові заходи, було встановлено – в квартиру зловмисники проникли шляхом підбору ключа – і викрали всю наявну готівку і ювелірні вироби.

Співробітники кримінальної поліції приступили до розкриття злочину. Користуючись можливостями відділу кримінального аналізу та системи відеоспостереження «Безпечне Закарпаття», вони встановили, на якій автівці рухалися крадії та проклали їх детальний маршрут. З’ясувалося, що на територію регіону підозрювані заїхали у день вчинення злочину і того ж самого дня, після скоєння крадіжки, покинули межі Закарпатської області.

Орієнтування на автівку та на самих фігурантів закарпатські поліцейські передали колегам в інші області України. Завдяки добре налагодженій співпраці між регіональними підрозділами поліції, зловмисників вдалося швидко впіймати. Цьому зокрема посприяли співробітники ГУНП в Київській області: саме на території їх обслуговування й було затримано крадіїв.

У фігурантів поліцейські вилучили викрадені у мукачівської родини гроші та цінні речі, які, на думку зловмисників, вони надійно сховали у автошині.

Наразі поліцейські вже доставили 29-ти та 39-річного підозрюваних до Закарпаття. Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Також в суді вже відбувся розгляд клопотання щодо запобіжного заходу: суд ухвалив взяти крадіїв під варту з можливістю внесення грошової застави.

Відомо, що зловмисники раніше вже були неодноразово судимі за вчинення злочинів. Зараз правоохоронці перевіряють їх на причетність до аналогічних крадіжок в різних куточках держави.

Всі викрадені речі поліцейські повернуть потерпілим. Зловмисники можуть провести за ґратами 8 років. Розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області