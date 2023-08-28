На Запоріжжі члени ОЗГ налагодили виготовлення психотропу «Альфа-PVP» у промислових масштабах

Троє чоловіків створили угруповання, розподілили обов’язки та орендували приміщення закинутої ферми. Зловмисники облаштували сучасну високотехнологічну нарколабораторію, обладнання якої дозволяло виготовляти близько 50 кілограмів психотропної речовини «Альфа-PVP» щомісяця. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 26-річний місцевий мешканець організував наркобізнес та залучив до незаконної діяльності ще двох жителів Дніпропетровщини віком 27 та 35 років. Вони облаштували нарколабораторію з виготовлення «Альфа-PVP» на орендованій закинутій свинофермі у Нікопольському районі. Для цього вони придбали спеціальний промисловий реактор та інше необхідне лабораторне обладнання, яке використовується для синтезу хімічних сполук. Готову продукцію фігуранти рекламували через дві наркокрамниці в Інтернеті, а збували виключно гуртовими партіями вагою від одного кілограма. Відправляли «товар» поштою по території всієї країни, отримуючи розрахунок у криптовалюті.

Припинили злочинну діяльність групи оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Запорізькій та Дніпропетровській областях спільно зі слідчими обласного главку поліції під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя.

Під час проведення досудового розслідування поліцейські провели низку санкціонованих обшуків та зібрали достатньо доказів незаконної діяльності чоловіків. Крім того, правоохоронці встановили, що зловмисники діяли узгоджено – чітко розподілили між собою обов’язки та розробили детальний план свого наркобізнесу.

24 та 26 серпня усім членам організованої злочинної групи повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням), ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів), ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Крім того, двом співучасникам повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

За вчинене зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення строком до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Запорізької області