На Житомирщині затримала жінку при передачі хабаря поліцейському

Житомирські поліцейські викрили чоловіка, який займався збутом метадону. Аби наркодилер не потрапив за ґрати, його мати запропонувала працівнику поліції «відкупні», за що сама опиниться на лаві підсудних.

До Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся начальник сектору кримінальної поліції одного з районних підрозділів поліції Житомирщини. Поліцейський повідомив, що одна з місцевих мешканок має намір надати йому неправомірну вигоду.

Тисячу доларів США за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності. Напередодні правоохоронці викрили чоловіка на збуті метадону.

За фактом спроби підкупу слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Жінку затримали під час передачі частини від обіцяної суми у службовому кабінеті посадовця поліції оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі Житомирської поліції, за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Наразі її затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За надання службовій особі неправомірної вигоди житомирянці готується вручення підозри та може загрожувати позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України