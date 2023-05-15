На Житомирщині в.о. директора коледжу виплатив «віртуальному» водію-земляку понад ₴80 тис.

Ювенальні прокурори Бердичівської окружної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно посадовця навчального закладу за фактом розтрати чужого майна, яке перебувало в його віданні, вчиненій шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомлялося раніше, в.о. директора одного з Бердичівських комунальних навчальних закладів офіційно оформив свого земляка на посаду водія. І хоча водій жодного дня не відпрацював, та й взагалі не з’являвся у коледжі, все ж, за розпорядженням керівника, йому щомісячно на банківську картку нараховували зарплату.

Так, протягом липня 2021 – грудня 2022 роки посадовець виплатив своєму земляку понад 80 тис. грн зарплати, фактично розтративши бюджетні кошти.

На період розслідування в.о. директора відсторонено від посади.

Досудове слідство проводив Бердичівський райвідділ поліції.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури