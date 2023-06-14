Начальнику податкової служби окупованої частини Запорізької області оголошено про підозру

Звільнений ще у 2013 році заступник начальника ГУМВС в Запорізькій області очолив так звану податкову службу в тимчасово окупованому росіянами Бердянську. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури оперативники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими УСБУ в Запорізькій області заочно оголосили про підозру у колабораційній діяльності (ч.7 ст.111-1 Кримінального кодексу України) колишньому посадовцю запорізької міліції.

У 2013 році заступник начальника ГУ МВС у Запорізькій області був звільнений із лав міліції. А вже після тимчасової окупації росіянами частини області чоловік добровільно перейшов на бік ворога на посаду начальника «міжрайонной інспекціі федеральной налоговой службі росіі №2 по Запорожской області».

Фейковий правоохоронний орган створили на базі адмінбудівлі Бердянської податкової інспекції. Саме там прибічник «руского міру» обкладав податками місцеве населення, поповнюючи казну окупанта. Крім цього, чоловік здійснював загальну організацію роботи довіреного йому органу та приймав на роботу всіх охочих допомагати окупантам.

Підозрюваному загрожує до 15-років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України