Написав передсмертну записку і кинувся під потяг: поліцейські Броварщини встановлюють обставини загибелі молодика

Сьогодні, 23 лютого, близько 13-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що у Броварах на залізничній станції «Княжичі» під колеса потяга зі сполученням «Ужгород-Лисичанськ» кинувся молодик. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

На місці події працює слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

Попередньо встановлено, що 30-річний броварчанин міг кинутись під потяг з наміром вкоротити собі віку. У нього в кишені було знайдено передсмертну записку.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини загибелі чоловіка та згодом нададуть правову кваліфікацію події.

Відділ комунікації поліції Київської області