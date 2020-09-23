Небайдужий громадянин допоміг патрульним розшукати ймовірних крадіїв
Сьогодні під ранок патрульні отримали виклик на вулицю Ревуцького.
Заявник повідомив, що бачив, як двоє осіб розбили скло в автомобілі та поцупили речі, серед яких був дитячий самокат.
Патрульні з’ясували прикмети осіб, передали їх у радіоефір колегам та негайно направились на обстеження прилеглої території.
Вже за кілька хвилин патрульні помітили чоловіка та жінку, які прогулювалися з самокатом та пакетами. Ймовірно, громадяни не очікували зустрічі з патрульними, адже побачивши їх вони розгубилися і мовби застигли на місці.
Інспектори затримали 36-річного чоловіка та 40-річну жінку, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Дарницького управління поліції. // Вартові еспресоTweet